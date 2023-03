Caso FinPiemonte, condanne per tutti gli imputati: più di 7 anni per l'ex presidente Gatti

Tutti condannati gli imputati nel processo per la distrazione di fondi dalla finanziaria regionale, FinPiemonte. Nella mattina di oggi, venerdì 3 marzo, l’ex presidente di FinPiemonte, Fabrizio Gatti, è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere: lui è stato giudicato colpevole di peculato, cioè di aver sottratto alla società della Regione Piemonte che guidava 6 milioni di euro per cercare di salvare dal fallimento la Gem Immobiliare.

Condanne pesanti sono arrivate anche per i suoi soci, gli imprenditori Massimo Pichetti (7 anni e 2 mesi di carcere) e Pio Piccini (6 anni di carcere), e gli altri considerati complici dell’operazione illecita: 6 anni e 6 mesi la pena per Francesco Cirillo, il direttore della filiale di Zurigo della banca svizzera Vontobel dove era stato aperto un conto per far confluire i fondi, e per Giuseppe Colucci, legale rappresentante della società Gesi, che si era accollata il debito dell’azienda di Gatti. Condanne anche per l’ex direttrice di FinPiemonte, Maria Cristina Perlo (4 anni e 6 mesi) e per il commercialista Massimo Santoro, ritenuto colpevole di falsa attestazione per una relazione fatta per il tribunale e pilotata da Gatti.

Secondo la procura tra il 2015 e il 2016 l’ex presidente Gatti fece aprire da FinPiemonte dei conti correnti presso la Vontobel, per poi dirottare una parte del denaro depositato da altre parti. In particolare, il pm Francesco Saverio Pelosi (che per Gatti aveva chiesto una condanna a 8 anni di carcere) quei fondi sarebbero serviti per cercare di salvare la Gem Immobiliare di cui Gatti era uno dei proprietari e che è poi fallita.

L’ex presidente si è sempre difeso negando ogni addebito e dicendo di essere vittima di un raggiro.