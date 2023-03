Caso Plusvalenze, il 19 aprile la seduta del Collegio di garanzia dello sport

La resa dei conti fra la Juventus e la giustizia sportiva è attesa per il 19 aprile. In quella data infatti è fissata la seduta del Collegio di garanzia dello Sport per la discussione del ricorso del club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti in classifica decretato della Corte d'appello della Figc per la questione plusvalenze. Gli avvocati della società hanno poggiato il ricorso su nove pilastri, il principale dei quali riguarda il raddoppio del processo.

La Corte federale aveva revocato, su richiesta della procura, la prima sentenza di proscioglimento pronunciata nel maggio del 2022, sostenendo che dalle indagini svolte dai pubblici ministeri torinesi e della guardia di finanza nell'inchiesta Prisma erano emersi dei "fatti nuovi". Questo, secondo la difesa, è il peccato originale, perché la sentenza di condanna che ne è seguita si è risolta in una "violazione dei principi basilari dell'ordinamento". I "fatti nuovi" individuati nelle intercettazioni telefoniche e in documenti come "il libro nero di Fp" non sono tali e, in ogni caso, sarebbero stati utilizzati, sempre secondo gli avvocati, per creare impropriamente dei capi d'accusa aggiuntivi.

Nel ricorso i legali affermano infatti che "solo leggendo le motivazioni" della sentenza "la Juventus ha scoperto che avrebbe dovuto difendersi" non per la sola compravendita di 15 giocatori, ma per la presunta realizzazione di un vero e proprio "sistema".

Sul fronte penale la partita comincerà invece il 27 marzo con l'apertura dell'udienza preliminare a carico dell'ex presidente Andrea Agnelli e di altri indagati, fra cui la stessa Juventus, chiamata in causa come persona giuridica, ma qui i tempi saranno decisamente più lunghi.