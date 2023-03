Cavallo precipita in un canale, salvato dai Vigili del fuoco. VIDEO e FOTOGALLERY

Ci sono volute tre ore per salvare Hersilia, un cavallo bianco precipitato nel canale d'Ivrea, tra Villareggia e Moncrivello. L'equino era finito in acqua assieme alla fantina, entrambi fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Per trasportarlo a riva sono intervenuti sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a far passare un'imbracatura sotto la pancia dell'animale spaventato: grazie poi all'aiuto di un'autogru hanno potuto sollevare la bestia e issarla sulla terraferma. Non si è reso necessario l'intervento del veterinario.