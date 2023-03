Celebrare le madri della Costituzione

Celebrazione delle Madri della Costituzione della Repubblica Italiana, pioniere dei diritti di libertà, di uguaglianza e di pari dignità sociale delle donne, per far conoscere le 21 donne protagoniste della Carta costituzionale ed i suoi fondamentali principi di uguaglianza, di cittadinanza e di democrazia paritaria. Un modo per sollecitarne la piena attuazione e per contrastare ogni forma di discriminazione di genere e di violenza sulle donne.

E' un'iniziativa della Commissione Pari opportunità della Città di Asti che in occasione della ricorrenza dell'8 marzo si rivolge alla cittadinanza per far conoscere l'operato delle 21 Madri della Costituzione, intitolando loro anche un tratto di portici nel centro città, proprio di fronte al palazzo comunale. “Insieme, in piazza davanti al municipio, per condividere questo importante momento”, hanno detto le organizzatrici.