Challenge Cup, Chieri in finale è nella storia

Il Pala Gianni Asti di Torino fa da sfondo ad un traguardo storico per il volley piemontese e ad una speranza che arriva a compimento. Le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri accedono alla finale di Challenge Cup, il tetto d'Europa della disciplina. Dopo la netta vittoria dell'andata per 3 a 0, nuova sconfitta per le avversarie del VfB Suhl Thuringen. Il match è finito 3 a 1 (25-20, 25-14, 19-25, 25-15).



La finale della terza competizione europea si disputerà tra il 15 e il 22 marzo: Chieri sfiderà per il trofeo le rumene del Lugoj che, ko al tie-break all'andata ma vincenti al ritorno sulle serbe del Pazova per 3-0 (25-16, 25-16, 25-23).