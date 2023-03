Chieri, buona la prima

Chieri fa un altro passo verso il sogno. Al PalaAsti di Torino, la Reale Mutua Fenera fa suo il primo round. Nell'andata della finale della Challenge Cup femminile le biancoblù piegano il CSM Lugoj per 3-0, con parziali di 25-16, 28-26, 25-17. Un vantaggio importante in vista del ritorno del 22 marzo in Romania, alla Sala Constantin Jude di Timisoara.

Chieri mette dunque nel mirino la chance di conquistare uno storico trofeo nella stagione del suo debutto in una competizione continentale mentre per la pallavolo locale sarebbe invece il ritorno sul tetto d'Europa a distanza di 18

anni, quando la Chieri Volley allenata da Giovanni Guidetti conquistò la Top Teams Cup a a spese del Bayer Leverkusen.