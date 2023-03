Chieri corsaro a Bergamo, Novara ko in casa

Successo corsaro per la Reale Mutua Fenera Chieri nella 24ª giornata della serie A1 di pallavolo femminile. Le ragazze di Bregoli si sono imposte per 1-3 (27-29, 19-25, 25-21, 19-25) contro il Volley Bergamo 1991, centrando così il quarto posto solitario in classifica. Un piazzamento raggiunto anche grazia alla sconfitta casalinga dell'Igor Gorgonzola, scivolata ora al quinto posto: le novaresi hanno perso contro il Vero Volley Milano 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 21-25).

Buon risultato invece per la Wash4green Pinerolo, penultima in campionato: 3-2 (24-26, 19-25, 25-15, 25-22, 15-12) sul fanalino di coda Helvia Recina Macerata. Nell'anticipo di sabato sconfitta infine per il Cuneo Granda Volley, superata tra le mura amiche dal Savino Del Bene 3-2 (19-25, 25-22, 17-25, 25-23, 13-15), che resta così al decimo posto nel girone.