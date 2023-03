Incidente fatale in via Di Nanni, a Torino, nel pomeriggio. Un ciclista di 46 anni è morto, molto probabilmente sul colpo. Da quanto si apprende, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in un scontro tra due auto. Nella carambola, i mezzi avrebbero urtato un'altra vettura, parcheggiata, che ha travolto l'uomo. Inutili i soccorsi. Sono in corso i rilievi della polizia municipale. Sul posto, pure i vigili del fuoco.

La strada è chiusa e i servizi pubblici deviati.