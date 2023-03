Cirio e Ricca scrivono a Crosetto: "Non chiudete la caserma di Barriera Casale"

L'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca e il presidente del Piemonte Alberto Cirio hanno scritto al ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere che la caserma dei Carabinieri di strada al Traforo di Pino, la stazione Barriera Casale, “non venga chiusa a seguito del piano di razionalizzazione delle caserme. Si tratta - spiega Ricca - di un presidio di legalità essenziale per il territorio. E' importante che la caserma non chiuda perché la presenza di uomini e donne in divisa nell'area fornisce un deterrente contro la criminalità che, con la loro assenza, verrebbe a mancare”.