Cna, è morto il presidente Bruno Scanferla, 68 anni

Lutto nel mondo dell'artigianato piemontese e dell'associazionismo. E' morto d'infarto, improvvisamente, Bruno Scanferla, 68 anni, presidente di Cna Piemonte.

Era nella sua azienda di Avigliana quando si è sentito male.

Cordoglio unanime dal mondo degli artigiani e della politica.

Scanferla era nato l'11 gennaio del 1955 in Sardegna: ad Arborea, in provincia di Oristano, ma aveva origini venete. Si era trasferito in Piemonte a 4 anni, prima a Grugliasco e poi ad Avigliana. Comincia a lavorare a 14 anni. A 26 anni realizza il suo sogno: diventa imprenditore, producendo stampi e attrezzature meccaniche. Oggi la sua azienda, la Bruno Scanferla srl, ha 30 dipendenti.

Negli anni ‘90 si avvicina al mondo dell’associazionismo, convito che fosse utile un'associazione che potesse affiancare gli artigiani e piccole imprese nella loro crescita, tutelandoli.

E in quel periodo entra a fare parte del gruppo di artigiani metalmeccanici manifatturieri e comincia a girare l'Europa, partecipando agli eventi fieristici più importanti.

A luglio del 2021, dopo un lungo percorso all'interno dell'associazione, viene eletto presidente regionale di CNA Piemonte.

Dal segretario regionale di Cna Piemonte, Delio Zanzottera, il cordoglio alla famiglia a nome di tutta la categoria.