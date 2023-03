Collettivi contro volantinaggio studenti di destra, tensione al Campus Einaudi

Una cinquantina di attivisti dei collettivi ambientalisti e antifascisti hanno cercato questo pomeriggio di impedire un volantinaggio al Campus Einaudi di Torino degli studenti del Fronte universitario d'azione nazionale-Azione universitaria, l'organizzazione giovanile universitaria di Fratelli d'Italia. Impegnati nella campagna elettorale per le elezioni studentesche del 28, 29 e 30 marzo. I due gruppi si sono fronteggiati e la Polizia è dovuta intervenire frapponendosi con gli uomini dei reparti mobili affinché le opposte fazioni non venissero a contatto. "Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato, infoibare i fascisti non è reato", "Fuori i fascisti dall'università" e "Senza scorta quando volete", gli slogan più urlati dagli attivisti dei centri sociali.

La posizione di Azione universitaria

“Purtroppo non è la prima volta che i collettivi universitari di estrema sinistra provano a zittire con violenza, minacce e intimidazioni, chi ha la sola colpa di non pensarla come loro”, spiegano i rappresentanti degli studenti del Fuan-Azione universitaria. "Oggi abbiamo ribadito con la nostra presenza fisica che l'Università non è il luogo in cui imporre il pensiero unico e che non ci arrenderemo, continuando a rappresentare, come facciamo da sempre, la voce di tutti gli studenti liberi in Università".