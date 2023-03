Gestiva da Mondovì una società con sede in Portogallo

Un sito di annunci con sede a Madeira, in Portogallo, ma che veniva amministrato in Italia da un commercialista di Mondovì. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Bari che ha sequestrato beni per un valore complessivo di 32 milioni di euro nei confronti di una società portoghese, dei suoi amministratori e 22 soci.

La società, operante nella gestione di un servizio a pagamento per la

pubblicazione di annunci su un noto portale web, secondo l'accusa era portoghese solo formalmente ma che in realtà veniva amministrata in Piemonte, nelle province di Cuneo e Torino.

L'accusa è di omessa dichiarazione fiscale. Secondo le Fiamme Gialle ci sarebbe stata una sistematica evasione delle imposte dovute nel nostro Paese. I soci erano quasi tutti reisdenti in Italia. Allo stesso modo le attività economiche erano rivolte al mercato nazionale.

Il decreto di sequestro preventivo - emesso dal Gip del Tribunale di Torino, Marco Picco, su richiesta della Procura torinese - costituisce l'epilogo di una verifica fiscale e delle correlate indagini di polizia giudiziaria delegate alla Guardia di finanza di Bari inizialmente dalla Procura barese.

La Procura di Bari ha disposto una perquisizione nell'abitazione del commercialista cuneese, nel cui ambito sono stati rinvenuti numerosi file audio di registrazioni effettuate dall'amministratore, sui suoi telefoni cellulari, durante riunioni con i soci e con i consulenti che lo avrebbero affiancato nella gestione della società e di quelle ad essa collegate.

Gli utili della società di Madeira sarebbero confluiti inizialmente in una sede controllante, con sede a Cipro, che li avrebbe successivamente distribuite a entita' giuridiche del Regno Unito, riconducibili agli indagati, che avrebbero potuto decidere se tenerli all'esterno, investirli investimenti o far rientrare le somme in Italia.