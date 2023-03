Concerto per Askatasuna, interrogato il cantante Willie Peyote

Interrogatori davanti ai pm di Torino per i cantanti, come Willie Peyote, coinvolti nell’inchiesta sul concerto non autorizzato dello scorso ottobre in corso Regina Margherita davanti al centro sociale Askatasuna. A gennaio un blitz della Digos nel centro sociale aveva portato al sequestro di casse, mixer e altro materiale utilizzato per gli eventi pubblici che da sempre vengono organizzati nella struttura. Una scena che si è ripetuta a metà marzo anche al Csa Murazzi, l’altro spazio occupato, questa volta in riva al Po, dalla galassia legata ad Askatasuna.

I cantanti coinvolti

Alcuni cantanti, come Willie Peyote e referenti di storici gruppi torinesi come Bandakadabra, Madaski degli Africa Unite, ma anche Zuli, Errico Canta Male e Mauràs erano stati iscritti nel registro degli indagati dal pm Enzo Bucarelli con l’accusa di violazione del provvedimento dell’autorità, cioè l’articolo 650 del codice penale. Il provvedimento cui si fa riferimento è la diffida che il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, aveva notificato agli artisti che avevano annunciato di partecipare al concerto del 15 ottobre 2022.

La difesa di Willie Peyote

Artisti come Willie Peyote si sarebbero difesi durante l’interrogatorio sostenendo di non aver violato la diffida, ma che il cambio di modalità con cui si era svolto il concerto sarebbe stato in qualche modo concordato con le forze dell’ordine proprio per evitare di violare la diffida. Per la vicenda le persone denunciate sono 36, oltre ai cantanti, anche attivisti e militanti di Askatasuna accusati di organizzazione di manifestazione non autorizzata e, alcuni, di blocco stradale. Per questi reati l’intenzione della Procura sarebbe quella di non indagare invece i cantanti. Gli investigatori dovranno ora chiarire se nelle interlocuzioni con le Forze dell’ordine, al momento della notifica della diffida del questore, ci sia stata davvero un’indicazione sulla possibilità di fare il concerto dal balcone e non su un palco in strada e con pochi brani eseguiti da ciascun artista.

Cibo mal conservato

Durante le perquisizioni nel centro sociale di Askatasuna era stato sequestrato anche cibo mal conservato e posti i sigilli a due locali dove sono state messe le casse acustiche molto grandi non trasportabili, e dove si trovava il materiale per spillare le birre. La Procura attende invece ancora la relazione sull’operazione della scorsa settimana ai Murazzi.