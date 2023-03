Muore il fondatore di Conbipel Franco Massa, aveva 83 anni

E' morto il fondatore della Conbipel, storica azienda d'abbigliamento piemontese, nata nel 1976 a Cocconato d'Asti. I funerali di Franco Massa si terranno in forma privata.

Franco Massa era nato il 22 febbraio del 1940 in un famiglia di umili origini, papà messo comunale e mamma casalinga.

Nel 1998 diventa Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana su volere di Oscar Luigi Scalfaro.

Franco Massa comincia a lavorare presto, a 11 anni fa il garzone di bottega nel suo paese, Cocconato.

Nel 1958 si mette in proprio, quindi fa l'alpino e nel 1963 sposa Marisa Bianchin che diventerà anche sua socia in affari.

La svolta importante arriva con la nascita del marchio Conbipel, nel 1976; poco prima aveva realizzato il primo magazzino di logistica per il Gruppo Finanziario Tessile di Torino.

Conbipel da Cocconato si espanderà in tutta Italia, fino ad arrivare nel 2007 ad avere 160 punti vendita, con duemila e 500 dipendenti. Produce e vende abbigliamento in pelle, pellicceria, vestiti di cotone e lana. Specializzata storicamente in pelle e pellicce, negli ultimi anni ha puntato sulla pelliccia ecologica, fatta di un tessuto che imita quella di un animale.

Nel 2007 la “decisione sofferta” di ritirarsi dal lavoro.

E' morto domenica 5 marzo nella sua Cocconato dopo una lunga malattia.