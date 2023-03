Contaminazioni a Ivrea, festival sul futuro del territorio

Tre giorni di confronto sul futuro del Canavese: è l'obiettivo di "Contaminazioni", il festival in programma dal 23 al 25 marzo alle officine H di Ivrea. Ad organizzare la kermesse "Canavese 2030", think tank indipendente, animato da cittadini e organizzazioni. Talk, dibattiti e interventi: tre giorni di eventi con il coinvolgimento di esperti del settore, accademici, figure istituzionali e personaggi di spicco del mondo dell'innovazione, dell'economia, della cultura e del turismo. "Per il Canavese questa è una sfida che guarda al futuro, ma che trova solide radici nel passato: la comunità, nell'accezione di Adriano Olivetti, è stata il prototipo dello sviluppo territoriale diffuso e inclusivo - dice Fabrizio Gea, presidente Think Tank Canavese 2030 - il festival rappresenta un cambio di passo nell'ottica di costruire, tutti insieme, un territorio che possa chiamarsi Canavese Smart Land".