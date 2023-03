Controlli di polizia a Barriera di Milano, un arresto e quattro negozi chiusi

Un arresto per droga e quattro esercizi commerciali chiusi al pubblico sono il bilancio di una serie di controlli delle forze dell'ordine svolti a Torino fra corso Giulio Cesare e corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano. Gli interventi sono stati svolti dalla polizia, anche con l'ausilio del reparto prevenzione crimine Piemonte, dei motociclisti delle Pegaso, dell'unità cinofila, della polizia municipale, dell'Asl e dell'Ispettorato del Lavoro. Il provvedimento di chiusura è scattato per un minimarket (trovato in precarie condizioni igienico sanitarie e con merce scaduta) e tre panetterie per impiego irregolare di manodopera o assenza del documento di valutazione del rischio. In tutto sono state identificate 81 persone fra cui un nigeriano di 32 anni che è stato arrestato per detenzione di crack. Il cane della polizia, chiamato Iron, ha anche individuato tre dosi di hashish nascoste in piazza Respighi.