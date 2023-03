Corecom Piemonte, restituiti 1,4 milioni nel 2022

Oltre un milione di euro restituiti grazie alle conciliazioni e 4.683 istanze ricevute: sono alcuni dei numeri che emergono dai dati dell'attività 2022 del Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, presentate oggi a Torino.

"Grazie alle conciliazioni e definizioni delle controversie che abbiamo condotto sono stati restituiti ai piemontesi 1,4 milioni di euro", spiegano dal comitato. Le somme sono state restituite con storni e rimborsi. Le istanze, raccolte con la piattaforma ConciliaWeb, sono state 4.313 di conciliazione e 370 domande di definizione. Tre le risoluzione delle controversie quelle tra utenti e gestori telefonici, internet e pay tv. "La garanzia dei servizi ai cittadini è la nostra priorità - spiega il presidente del Corecom Vincenzo Lilli - Le numerose attività svolte confermano che il Corecom Piemonte rappresenta un esempio virtuoso di controllo e vigilanza, un luogo di prossimità nel far valere i propri diritti". "La struttura si impegna quotidianamente a fornire un servizio sempre più efficiente ed innovativo in termini di tecnologie impiegate con una significativa riduzione dei tempi di attesa a favore dei cittadini e delle imprese del Piemonte", sottolinea la vicepresidente Alessia Caserio. "Corecom non è solo contenzioso - afferma il commissario Marco Briamonte - si svolgono tante altre attività, forse meno mite al grande pubblico, ma non per questo meno rilevanti. Ad esempio il diritto alla salute, la parità di genere, la tutela dei minori e il contrasto al cyberbullismo".