La violenza anarchica esplode in Borgo Dora, rispondono gli agenti con i fumogeni. Molte le vetrine rotte e molti i petardi lanciati in direzione dello schieramento forze dell'ordine in assetto antisommossa. Tante sono state le chiamate al 112 per le auto in sosta danneggiate. Tutti i negozi hanno chiuso e l'area - secondo quanto riferito - è fortemente presidiata.