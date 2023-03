Atteso un migliaio di persone per il corteo anarchico

La partenza del corteo è prevista alle 16.30 a Torino, in piazza Solferino, centinaia di anarchici provenienti dal resto d'Italia e da altri Paesi si ritroveranno per una manifestazione nazionale di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, l'esponente anarchico detenuto in regime di 41-bis. Ingenti le misure di polizia, con centinaia di agenti che seguiranno passo passo il corteo, cercando di tenerlo a distanza di sicurezza dalle piazze più frequentate del centro città e dai luoghi sensibili, come il Palazzo di Gisutizia. Le forze dell'ordine si aspettano un migliaio di persone.

La galassia anarchica si è data appuntamento nel capoluogo piemontese, dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il carcere duro per Cospito, per una protesta lanciata nei giorni scorsi su blog e siti di riferimento con un volantino tradotto anche in francese, spagnolo, inglese e tedesco. "Abbiamo scelto di essere un'altra volta in strada – si legge nel volantino - al fianco di Alfredo, al fianco di chi lotta. A ribadire che non vogliamo 41bis, né carceri, né Cpr".

All’appello hanno risposto da tutta Italia, dalla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Lazio, ma anche dalla Francia, Spagna, Grecia e dalla Germania. Torino nella galassia anarchia resta una città simbolo: proprio nel capoluogo piemontese, infatti, Alfredo Cospito si trasferisce negli anni ‘90 e qui, nel 2003 concepisce insieme alla sua compagna, Anna Beniamino, la Federazione anarchica informale.