È la Giornata in memoria delle vittime del covid

Mentre oggi in tutta Italia si celebra la Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid, la Regione Piemonte pubblica gli ultimi dati sull'andamento della pandemia nel territorio.

Nella settimana tra il 10 e il 16 marzo, la curva dei contagi da coronavirus resta stazionaria rispetto ai sette giorni precedenti. A oltre tre anni dalla prima ondata di infezioni, si sono quasi azzerati i pazienti contagiati ricoverati in terapia intensiva: occupano lo 0,2 per cento dei letti in questi reparti e il 2,5 per cento degli spazi nelle aree di degenza ordinarie. Entrambi i valori sono in calo. Sono stati 167 i casi medi giornalieri dei contagi. Su base regionale, si sono contati 1.169 casi negli ultimi sette giorni, 93 in meno.

Tra venerdì 10 marzo e giovedì 16 marzo si sono vaccinate 3.979 persone. In 36 hanno ricevuto la prima dose.

Dall'inizio della campagna vaccinale, il Piemonte ha somministrato 10.875.317 dosi, di cui 3.345.881 come seconde, 2.964.727 come terze, 805.313 come quarte, 152.358 come quinte.