Cresce l'ottimismo tra le imprese torinesi

Metà delle aziende crede che la situazione economica italiana resterà uguale e quasi due su dieci sono convinte che migliorerà. Insomma, c'è meno pessimismo ma la previsione a marzo 2023 mostra l'indicatore in leggera diminuzione. Vanno meglio i ricavi delle imprese di commercio, turismo e servizi di Torino. La speranza è che migliorino ancora nei primi tre mesi di quest'anno. Aumentano gli imprenditori che hanno chiesto credito nell'ultimo trimestre. Uno su cinque lo ha fatto per nuovi investimenti.

Lo indica una ricerca sullo stato di salute delle imprese tra ottobre e dicembre 2022 e le previsioni per il periodo gennaio-marzo di Confcommercio e Format Research. Intanto cambiano le abitudini dei consumatori. Quasi la metà delle imprese ha notato una riduzione degli acquisti, il 40% un calo del volume di spesa e il 30% una discesa nella qualità dei prodotti acquistati. Oggi chi acquista cerca soprattutto consegne a domicilio, la possibilità di comprare o prenotare online e, ancora, un contatto con l'impresa via social.

Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, sottolinea la voglia degli imprenditori di superare le difficoltà: “L'integrazione tra l'esperienza delle attività storiche e le nuove proposte è la chiave per il successo del ricambio generazionale in atto. Ma - rimarca Coppa - le istituzioni devono diminuire la burocrazia e sostenere le aziende anche materialmente”. Perché crescono - dice Ascom - le richieste di accesso al credito non accolte o accolte in misura inferiore.