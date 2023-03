Crescono i casi di tubercolosi in Piemonte

In Piemonte l'andamento della malattia tubercolare è stato fortemente influenzato dalla pandemia covid. Si è passati dai 329 casi notificati nel 2019 ai 197 del 2020, con una risalita a 265 casi nel 2021. Sono i dati forniti dall'Asl Città di Torino che, per la Giornata mondiale della tubercolosi, il 24 marzo, promuove iniziative volte a sensibilizzare le persone sulla malattia con attività di prevenzione gratuita tramite l'offerta di test di screening. Sarà possibile effettuarli nell'ambulatorio tubercolosi del Padiglione C dell'ospedale Amedeo di Savoia, in corso Svizzera 164, dalle 8,15 alle 14 e dell'ambulatorio profilassi Emergenze infettive e prevenzione, di via della Consolata 10, dalle 9 alle 14.

Due casi su tre a Torino

Nella provincia di Torino, area in cui si registra la maggior casi di malattia relativi in Piemonte (467 su 791 nel periodo 2019-2021, circa 60% del totale) si è assistito a trend simili (195 casi nel 2019, 125 nel 2020, 147 nel 2021). A Torino c'è la maggior concentrazione di casi di malattia in Piemonte (nel 2021 notificati 89 casi, ovvero il 33% della totale casistica regionale corrispondente ad un tasso di

incidenza 10,4 nuovi casi per 100.000 abitanti) e, sempre a Torino viene posto il 60% delle diagnosi di malattia rilevate in regione.