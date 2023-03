Crollano le vendite ai saldi per i commercianti torinesi

Un calo intorno al 10%, con punte del 15% in periferia: è il bilancio, secondo i commercianti interpellati da Confesercenti, dei saldi invernali a Torino. Una performance deludente rispetto al 2021, causata, sostengono gli esercenti, da crisi economica e inflazione. Tra i settori più colpiti quello dell’abbigliamento con cappotti, giacconi, giubbotti e giacche che, complici le temperature miti dell’inverno, hanno fatto registrare un -20%. Un po’ meglio le calzature, per le quali si riscontrano perdite più contenute: -5%.

“È stata – ha detto Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, l’associazione dei commercianti abbigliamento e calzature – una delle stagioni peggiori degli ultimi anni: subito dopo la pandemia avevamo riscontrato una ripresa, ma ora siamo tornati alla calma piatta”. Le difficoltà, secondo Caudana, non sono limitate ai saldi ma provengono da lontano, dato che dall’autunno scorso le vendite sono andate a rilento, comprese quelle del periodo natalizio: “Molti di noi hanno retto alle difficoltà soltanto perché non hanno mai cessato di praticare sconti dal periodo del black friday in poi – ha aggiunto Caudana -, ma ciò ha drasticamente ridotto i nostri guadagni. D’altra parte, solo così abbiamo potuto far fronte alle spese di gestione e ai pagamenti dei fornitori. Questa flessione prolungata della spesa è un fenomeno soltanto torinese: i colleghi di altre città, Milano prima di tutto, mi raccontano di risultati ben più soddisfacenti dei nostri”.

La riduzione delle vendite e dei margini comporta per le imprese minore liquidità da destinare agli acquisti futuri. “Molti esercenti – hanno confermato gli agenti di commercio associati alla Fiarc-Confesercenti – stanno limitando gli ordini per la prossima stagione autunno-inverno, sia a causa della scarsa disponibilità di denaro, sia perché una parte della merce è rimasta invenduta, sia perché temono che il trend negativo dei consumi non sia finito: ci aspettiamo una contrazione del 20% degli ordinativi. Il che provoca un danno anche a noi, che incasseremo meno provvigioni”.

La crisi del commercio ha radici profonde, secondo Confesercenti. In poco più di dieci anni a Torino e provincia è sparito un negozio di abbigliamento su tre. In città erano 2007 nel 2009 (3874 con la provincia) e ne sono rimasti 1411 a fine 2022 (2678 con la provincia): un calo del 30%, di oltre dieci punti superiore a quello registrato dall’insieme delle attività di vendita nello stesso periodo.

“Questi numeri – ha spiegato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – confermano l’allarme che abbiamo più volte lanciato sul pericolo di una progressiva desertificazione commerciale delle città. Se davvero si ritiene che negozi e mercati le rendano vive, sicure e attrattive, essi vanno aiutati concretamente: troppo spesso la politica se ne dimentica, nonostante le molte affermazioni di principio Invece è necessario intervenire prima che sia troppo tardi: l’alternativa è avere centri cittadini privi delle attività commerciali tradizionali e solcati soltanto dai furgoncini delle grandi piattaforme del web”.