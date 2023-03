Cuneo vince 3-1 in rimonta il derby con Pinerolo

Finisce 3-1 il derby piemontese tra la Cuneo Granda S. Bernardo Volley e la Wash4Green Pinerolo. Al Palazzetto dello Sport di Cuneo le ragazze di coach Marchiaro partono con il piede giusto vincendo con un ottimo margine di vantaggio il primo parziale (16-25). L’entusiasmo però non trova continuità e nel terzo set le biancoblù sprecano l’occasione di portarsi avanti 2-1 quando, sul 19-23 subiscono il rientro delle padrone di casa trascinate da una brillante Diop. Ci prova anche quarto tempo Pinerolo ma Cuneo chiude i giochi e porta a casa l’intera posta in palio. Caravello in seconda linea lavora egregiamente, tanto da meritarsi il premio Mvp del match. Ungureanu con 20 punti è la miglior realizzatrice dell’incontro mentre dall’altra parte della rete è Gicquel il braccio pesante, per lei 19 punti. Hall a muro eccelle mettendone a referto 8 dei 14 totali di squadra, solo 7 per la Wash4Green.

IL TABELLINO

CUNEO GRANDA S. BERNARDO-WASH4GREEN PINEROLO 3-1

(16/25, 25/19, 28/26, 25/22)

CUNEO GRANDA S. BERNARDO: Drews 16, Cecconello 3, Szakmary 9, Gicquel 19, Signorile 1, Hall 14, Caravello (L), Klein 2, Caruso 4, Diop 8, Agrifoglio. Non entrate: Magazza, Gay (L). All. Bellano.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 6, Prandi 2, Zago 12, Gray 4, Akrari 12, Ungureanu 20, Moro (L), Carletti 7, Bortoli. Non entrate: Miao, Bussoli, Renieri, Jones, Gueli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Massimo Florian, Antonella Verrascina.

NOTE: 25’, 26’, 33’,

MVP: Lara Caravello.