Dal 15 aprile bus elettrici in collina a Torino

Il trasporto pubblico locale sulle colline di Torino si fa green grazie a quattordici autobus completamente elettrici. La ditta Cavourese, che si è aggiudicata la gara di sub-affidamento da GTT, per questo tipo di servizio, utilizzerà nuovi e-bus “full electric”, da 10,8 metri e da 8,5 metri, in collaborazione con Enel X.

Le prime linee a partire saranno la 70, 73, 78 e 79/ dal 15 aprile. Dal 2 maggio l’elettrificazione interesserà le linee 1 e 2 di Chieri. Le linee 53 e 54, che continuano per il momento ad essere gestite da GTT, passeranno in elettrico, all’interno di questo contratto, in una seconda fase.