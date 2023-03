Daspo urbano a un 17enne per l'aggressione al figlio del calciatore Pirlo

C'è una denuncia a carico da un minore al Tribunale dei Minori per l'aggressione a Nicolò Pirlo, figlio del famoso calciatore, e a un suo amico, avvenuta lo scorso 16 febbraio, a Torino.

Si tratta di un 17enne con diversi precedenti a suo carico, tra cui l'arresto del telefonico ai danni di un coetaneo, avvenuta appena pochi giorni dopo i fatti di via San Francesco da Paola.

Per l'episodio del 16 febbraio, in cui furono protagonisti Nicolò Pirlo e un suo amico, in via San Francesco da Paola, all'aggressore è stato notificato dal Questore di Torino il daspo urbano, ossia non potrà più accedere per due anni ai locali di intrattenimento del centro della città.

Il giovane la sera del 16 febbraio aveva agito con altri minori. Ma era stato lui, approfittando del finestrino aperto dell'auto di Pirlo, a infilare il braccio per rubare e poi colpire il mezzo con oggetti e pietre che intanto si era spostato in via dei Mille, questa volta supportato dal branco.

L'episodio era diventato di pubblica conoscenza perché il figlio di Pirlo aveva raccontato la sua brutta esperienza sui social. E il post era diventato subito virale.