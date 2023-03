Deposito nucleare, arriva a Roma il "No" dei sindaci alessandrini

Il “No” è netto e secco. Quel Deposito Nazionale di Scorie Radioattive non s'ha da fare. Quantomeno non nell'Alessandrino da cui sono partiti alla volta di Roma i sindaci di Bosco Marengo, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Frugarolo, Fubine Monferrato, Oviglio, Quargnento, Sezzadio.

Che, al ritorno, hanno espresso "grande soddisfazione" per l'incontro con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin con al centro la proposta di installazione del Deposito nel loro territorio.

"Abbiamo evidenziato - spiegano gli amministratori in una nota - che fino ad oggi non sono state prese adeguatamente in considerazione le caratteristiche che sanciscono l'inidoneità dell'Alessandrino a ospitare un sito di scorie nucleari. Il Ministro si è mostrato disponibile ad ascoltare le nostre istanze e ha sottolineato che è in corso un'attività di approfondimento da parte di Sogin, richiesta anche dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che prenderà in considerazione le osservazioni avanzate dai territori".