Detenuto muore in carcere inalando il gas delle bombolette, in corso indagine

Un detenuto di 27 anni è morto ieri sera, intorno alle 21, nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino, dopo aver inalato, secondo una prima ricostruzione, alcune bombolette del gas, quelle dei fornelli da campeggio, utilizzate dai reclusi per scaldare le vivande. Anche il compagno di cella è stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria privo di conoscenza ed è stato trasportato all'ospedale 'Maria Vittoria', ma non è in pericolo di vita e dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso è stato riportato in carcere. Sono in corso le indagini per capire se si è trattato di un incidente o se i due abbiano cercato di togliersi la vita.