Domenico Rossi alla guida del Pd regionale

Per il Pd piemontese "comincia un nuovo percorso. Abbiamo tante sfide davanti, tutte difficilissime, ma se sapremo restare uniti nulla potrà impedirci di fare fino in fondo il nostro dovere: trasformare la società in cui viviamo in un posto migliore, più giusto". Sono le parole del neo segretario regionale Domenico Rossi che ha aperto all'assemblea piemontese, che si è tenuta a Torino. Ha anche parlato delle regionali il prossimo anno, le ha definite una sfida “certamente complessa, ma possibile” che dipenderà da "dinamiche di natura nazionale, ma anche dalla nostra capacità nei prossimi mesi di costruire consenso su un progetto di futuro per la nostra regione, giocando la partita fino in fondo".

"Servono parole chiare su lavoro, salute, scuola, ambiente, giovani, diritti" ha aggiunto il segretario che ha ribadito la vicinanza al popolo ucraino e richiamato il dramma dei migranti, la vicenda davanti alla scuola di Firenze, la questione morale, la lotta alla corruzione e a tutte le mafie.

"Abbiamo una sanità allo stremo, nonostante gli sforzi encomiabili degli operatori e delle operatrici, con liste d' attesa infinite e l'edilizia sanitaria bloccata. Un trasporto pubblico inesistente, soprattutto per le aree interne, un consumo di suolo e un inquinamento da record nazionali in negativo, problemi legati alla fauna selvatica mai affrontati, ma soprattutto una gestione dell'ente priva di visione, ma legata solo al consenso - ha detto Rossi - dobbiamo offrire un'alternativa solida e credibile

lavorando con tutte le forze che non si riconoscono in questa destra, dialogando con sindacati, enti datoriali, associazioni e ricostruendo l'alleanza più importante, quella con i cittadini piemontesi".