Due incendi sul Mottarone sopra Stresa

Due incendi hanno colpito il versante del Mottarone, sopra Stresa. Il fuoco ha prima devastato una zona boschiva sopra Gignese, successivamente si è sviluppato un rogo in località Cascinone, sulla strada delle Due Riviere che collega Gignese e Armeno. Le fiamme erano visibili anche da molto lontano.

Cause da accertare

Al lavoro i Vigili del fuoco del comando di Verbania e le squadre di volontari. Ancora da accertare le cause: in ogni caso il gran secco e il vento a tratti anche forte hanno creato problemi in diverse località collinari e montane dell'entroterra del Lago Maggiore.