Due nuove terapie per la cura dei disturbi alimentari

Due nuovi trattamenti per la cura dei disturbi dell’alimentazione, una piaga che durante il periodo pandemico ha visto aumentare l’incidenza dei casi fino al 30-40%. Le terapie sono state messe a punto dal centro per i disturbi alimentari della Città della Salute di Torino. La prima, di tipo biologico e sperimentale, partirà dal 15 aprile per i soggetti ricoverati e comporta la somministrazione per 2-4 settimane di sedute quotidiane di 40 minuti di stimolazioni magnetiche di un’area specifica del cervello (la corteccia dorsolaterale prefrontale) che è deputata al controllo emotivo. Nella cura della depressione questa cura ha già dato buoni risultati.

Il secondo è un trattamento di tipo psicologico e introduce uno strumento psicoterapico già utilizzato per la cura dei traumi, dal momento che la maggioranza dei pazienti ha avuto uno o più eventi traumatici nel corso della vita e che un ragazzo su 8 ha un disturbo post traumatico da stress associato al disturbo alimentare. La tecnica prevede una rievocazione di ricordi traumatici mediante il movimento degli occhi che attiva i ricordi emotivamente rendendoli più facilmente rielaborabili.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) sono patologie metabolico-psichiatriche gravi, che tendono a durare molti anni e a peggiorare nel tempo, con esito talvolta letale: sono stati 318 mila 300 i morti per questi disturbi in tutto il mondo nel 2019, nella stragrande maggioranza giovani sotto i 40 anni. La pandemia da covid ha accelerato un aumento dell’incidenza (nuovi casi per anno) già in atto da circa un decennio: si stima che i nuovi casi siano aumentati del 30 - 40%, soprattutto nella fascia di età 10-20 anni. Per il Piemonte significa essere passati in pochi anni da 20 mila e circa 28 mila.

E un recente studio, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Clinical Medicine da un gruppo di ricerca della Città della Salute di Torino (diretto dal professore Giovanni Abbate Daga), ha evidenziato anche un peggioramento dei sintomi: dopo la pandemia, i ragazzi hanno preoccupazioni più laceranti rispetto alla loro corporeità e svolgono di gran lunga molta più attività fisica al solo scopo di dimagrire, anche in condizioni di estrema emaciazione.

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla per il contrasto ai Disturbi dell’Alimentazione, che ricorre il 15 marzo, tutti questi aspetti verranno discussi in un convegno all’ospedale Molinette. La giornata sarà anche l’occasione per presentare un breve filmato con la testimonianza di due ragazze guarite.