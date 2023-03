Tre piemontesi tra i candidati del Premio Strega

Sono tre gli autori piemontesi selezionati dal comitato direttivo del Premio Strega tra i candidati all'edizione 2023: si partiva dagli 80 titoli proposti dalla giuria degli Amici della domenica.

A contendersi il riconoscimento letterario ci saranno dunque anche Gian Marco Griffi, Andrea Canobbio e Maddalena Vaglio Tanet.

Il primo è in gara con ‘Ferrovie del Messico' (Laurana Editore): a presentarlo lo storico Alessandro Barbero. Nato a Alessandria nel 1976, ha vissuto per oltre trent’anni a Montemagno nel Monferrato, prima di trasferirsi ad Asti, dove lavora in un Golf Club. ‘Ferrovie del Messico’ è il suo terzo lavoro dopo il romanzo ‘Più segreti degli angeli sono i suicidi’ e la raccolta di racconti ‘Inciampi’.

Ha già all'attivo otto opere invece Andrea Canobbio, in corsa con 'La traversata notturna' (La nave di Teseo), proposto da Elisabetta Rasy. Torinese classe 1962, ha esordito nel 1986 con il racconto ‘Diario del centro’: tra i riconoscimenti ottenuti il premio Grinzane Cavour per scrittori esordienti con ‘Vasi cinesi’ e il Premio Mondello opera italiana per ‘Tre anni luce’.

In lizza anche la biellese, ma da tmepo residente all'estero, Maddalena Vaglio Tanet. E' l'autrice di 'Tornare al bosco' (Marsilio), presentato da Lia Levi. Protagonista la maestra Silvia, scomparsa nel bosco.

I due fanno parte dei 12 candidati: tra di loro verrà selezionata la cinquina di finalisti da cui, nella cerimonia del 6 luglio al museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, verrà scelto il vincitore. La precedente edizione era stata vinta da Mario Desiati con ‘Spatriati’.