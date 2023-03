E' morto Franco Rosso, pioniere dei viaggi organizzati

E' morto Franco Rosso, l’inventore dei viaggi organizzati in Europa e dei cataloghi per le crociere. Un pioniere nel settore del turismo: cominciò da Torino, da dove aprì nel 1953 la prima sede dell’Ufficio turistico Franco Rosso. Aveva 94 anni. Il boom negli anni ‘70, con una vastissima offerta di viaggi vacanza in Africa. Negli anni ’90, la cessione del ramo viaggi, ceduto quasi interamente ad Alpitour. Ma l'esperienza nel ramo turistico è continuata con la Planhotel group resorts, società di gestione alberghiera con 13 strutture nel mondo, di cui 7 di proprietà. I funerali sono stati fissati giovedì alle 14 a Lugano.