E' morto l'ex presidente del Salone del Libro Rolando Picchioni

E' morto nella notte l'ex presidente del Salone del Libro Rolando Picchioni. Aveva 86 anni. Aveva subìto un delicato intervento chirurgico nei mesi scorsi.

Una carriera tutta in ambito culturale che si è intrecciata con la sua carriera politica. Dal 1970 per 5 anni è stato assessore alla Provincia di Torino. Poi deputato Dc dal 1972 al 1983. Già nel 1972 diventa presidente del Teatro Stabile. Dal 1999 è stato segretario generale e poi presidente dal 2005 della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Sono gli anni in cui Picchioni è la vera mente e motore della kermesse torinese che diventa un punto di riferimento italiano per l'editoria.

Nel 2015 la crisi: alle difficoltà finanziarie della Fiera che chiude l'ultimo bilancio con un pesante rosso si affianca un'inchiesta della magistratura sugli ultimi 5 anni di gestione che colpisce non solo Picchioni, ma anche altre 28 persone, tra i quali l’ex sindaco di Torino Piero Fassino, l’assessora regionale alla Cultura Antonella Parigi e Giovanna Milella, che era succeduta nel ruolo di presidente a Picchioni nel 2015. L’inchiesta ha diversi filoni e riguarda vari reati: peculato, turbativa d’asta e falso in bilancio.

Poche settimane fa un filone dell'inchiesta si è concluso in Appello alla Corte dei Conti, escludendo il peculato per gli impuntati, perché la Fondazione è stata ritenuta “privata” e quindi non si poteva configurare il danno erariale: la Fondazione riceveva soldi pubblici dal Comune, dalla Regione e dalla Provincia, ma - hanno scritto i giudici - l’impegno dei tre enti locali era semplicemente finalizzato a contribuire alla dotazione finanziaria della stessa.

Resta però ancora in piedi tutto il filone del reato di peculato davanti al Tribunale ordinario.

