Educazione e prevenzione contro bullismo e cyberbullismo.

In Italia il numero di minori vittima di bullismo e cyberbullismo è in continua crescita. L’educazione e la prevenzione possono essere fondamentali per contrastare questo fenomeno che ogni giorno sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti. L’evento, organizzato dal CSI Piemonte in collaborazione con l'Associazione Bullismo No Grazie e con il patrocinio della Regione Piemonte, vuole fornire una visione e un inquadramento del fenomeno, con suggerimenti pratici per i ragazzi, gli adulti e il personale delle istituzioni e delle scuole di ogni ordine e grado, per essere informati e preparati a riconoscere il fenomeno e intraprendere le azioni necessarie per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.

Programma

ore 9.30 registrazione partecipanti in sala

ore 10.00 saluti istituzionali

ALBERTO CIRIO Presidente Regione Piemonte (invitato a partecipare)

LETIZIA MARIA FERRARIS Presidente CSI Piemonte

MATTEO MARNATI Assessore Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca Regione Piemonte

ELENA CHIORINO Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario Regione Piemonte



ore 10.30 apertura dei lavori

FABIO DE NUNZIO Presidente Associazione Bullismo, No Grazie

MARIO PISSARDO Responsabile Soluzioni multimediali e IoT CSI Piemonte e ANDREA LAZZARA Ordine degli Psicologi di Torino

LISA SELLA Vice Presidente Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso

LUCREZIA RUSSO Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Borgaro Torinese

MAURIZIO SIRACUSA Hacker etico



ore 12.30 conclusioni



PIETRO PACINI Direttore Generale CSI Piemonte



modera MAURIZIO GOMBOLI Responsabile Marketing e Comunicazione CSI Piemonte

Dal sito CSI Piemonte