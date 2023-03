Efficientamento energetico, pubblicato un bando da 92 milioni per le imprese

Un bando piemontese da 92 milioni di euro rivolto alle imprese per l'efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili.

Già online, rappresenta la prima misura avviata con il Fondo regionale di sviluppo sostenibile ‘21-’27 e poggia su una dotazione finanziaria totale di 91 milioni e 800 mila euro e si declina in due azioni.

La prima, con una dotazione di 68 milioni è volta alla realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e per l'utilizzo efficiente dell'energia, interventi di efficientamento energetico degli edifici delle imprese, l'installazione di sistemi per l'automazione degli edifici e interventi di sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico.

La seconda azione, con dotazione di 23 milioni e 800mila euro, riguarda interventi per la promozione delle energie rinnovabili realizzati unitamente agli interventi di efficientamento energetico quali ad esempio la realizzazione di impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili e ad alto rendimento, l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare fotovoltaica, impianti per la produzione di energia termica a partire dall'energia dell'ambiente, quindi geotermica, solare termica o da biomassa, la produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile e, infine, la realizzazione di sistemi di accumulo o stoccaggio dell'energia.