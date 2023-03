Elena Loewenthal confermata direttrice del Circolo dei lettori fino al 2024

Elena Loewenthal resta alla direzione della Fondazione Circolo dei lettori. Di concerto con la Regione Piemonte, socio unico della Fondazione, Il Consiglio di Gestione presieduto da Giulio Biino e composto da Massimo Pedrana e Elena

D’Ambrogio Navone ha deliberato il rinnovo del suo incarico per il biennio 2023-2024, visto l’ottimo lavoro svolto dalla direzione in questi anni - si legge in una nota diffusa alla stampa.