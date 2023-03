Elezioni, 72 comuni piemontesi al voto il 14 e 15 maggio

Il Piemonte torna al voto nelle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio. Seggi aperti in 72 comuni con eventuali turni di ballottaggio previsti il 28 ed il 29 maggio, data quest'ultima che riguarda solo 4 comuni dalla popolazione legale che supera i 15.000 abitanti.

In questo elenco entra Pianezza, nella città metropolitana di Torino, che per la prima volta andrà al ballottaggio se al primo turno il candidato in testa non avrà ottenuto la maggioranza dei voti. Circostanza che non riguarda più Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, scesa sotto la soglia e che nominerà quindi il prossimo primo cittadino in un turno unico.

Saranno anche le prime elezioni per il comune di Moransengo-Tonengo, istituito nel 2023 con la fusione dei due centri.

A livello provinciale sono nove i comuni al voto ad Alessandria. Il più popoloso è Novi Ligure. Ad Asti i comuni chiamati alle urne sono 7, nessuno oltre i 15 mila abitanti, tre in provincia di Biella. Tredici i comuni in provincia di Cuneo, quattro a Novara. Nella città metropolitana di Torino i comuni sono 17. Spiccano, oltre a Pianezza, Ivrea e Orbassano. Sette i comuni nel Verbano-Cusio-Ossola, tra loro Omegna, 12 a Vercelli.