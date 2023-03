Ergastolo confermato per il 27enne che decapitò un coetaneo

E' stata confermata dalla Corte di assise d'appello, a Torino, la condanna all'ergastolo per Mostafa Mohammad, il ventisettenne originario del Bangladesh processato con l'accusa di avere ucciso e decapitato un connazionale. La vittima, Ibrahim Mohammad, coetaneo e connazionale dell'imputato, fu trovata nel giugno del 2021 nell'appartamento di corso Francia in cui abitava. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori i due litigarono per la mancata restituzione di una somma di denaro (poche migliaia di euro) versata dall'imputato dietro la promessa un matrimonio mai avvenuto con una giovane del Bangladesh. "È una sentenza che non mi aspettavo - è il commento del difensore, l'avvocato Nadia Di Brita - perché ero convinta che sarebbe stata esclusa l'aggravante della premeditazione".