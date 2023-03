Esplode stufa in casa, ustionato anziano di 85 anni

Un anziano di 85 anni è rimasto ustionato e la sua casa distrutta dall'esplosione di una stufa. E' stato trasportato al Cto di Torino in ambulanza. E' in gravi condizioni. La prognosi è riservata. In particolare le fiamme lo hanno ustionto al volto e alle mani

L'esplosione intorno all’ora di pranzo in una casa indipendente a San Benigno Canvese, che ha danneggiato la casa di quatro camere tutte al piano terra. Si tratta di un ex caseificio chiuso ormai da anni dove l’85enne viveva da solo.

Danni anche a parte del tetto dell’abitazione a fianco.

Per domare le fiamme sono intervenute molte squadre dei vigili del fuoco: la squadra del distaccamento di Torino Stura e i volontari di Bosconero, Chivasso e Rivarolo oltre al carro fiamma e due autobotti partite dalla centrale di Torino e da San Maurizio Canavese. A coordinare i soccorsi ci sono i carabinieri di Volpiano.