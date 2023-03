Europa League, la Juve pesca lo Sporting Lisbona

Dopo la conquista ai danni del Friburgo di un posto ai quarti di finale di Europa League, la Juventus scopre il suo avversario. Dall'urna di Nyon escono i portoghesi dello Sporting di Lisbona, giustiziere dell'Arsenal. Primo match in casa per gli undici di Allegri, ritorno in Portogallo.

In caso di qualificazione, i bianconeri si troveranno in semifinale la vincente del match tra Manchester United e Siviglia.

Le partite di andata si svolgeranno giovedì 13 e quelle di ritorno il 20 aprile. Le semifinali giovedì 11 e 18 maggio. La finale mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria.

Il sorteggio

I QUARTI DI FINALE:

Manchester United (Eng) - Siviglia (Esp)

Juventus (Ita) - Sporting Lisbona (Por)

Bayer Leverkusen (Ger) - Union St. Gilloise (Bel)

Feyenoord (Ned) - Roma (Ita)

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI:

Vincente Juventus/Sporting - vincente Manchester United-Siviglia

Vincente Feyenoord/Roma - vincente Bayer-Union St.Gilloise