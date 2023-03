Fantastico Sonego, batte Auger-Aliassime e vola ai quarti

Lorenzo Sonego si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp 500 degli Emirati Arabi Uniti: un'impresa quella del tennista torinese che è riuscito a superare la testa di serie numero 4, il canadese Felix Auger-Aliassime. Sul cemento di Dubai il 27enne si è imposto in soli due set, vincendo il primo al tie break per 7-6 (7-4) e piazzando un break nel secondo che gli ha consentito di chiudere sul 6-4.

Per conquistare un posto in semifinale l'azzurro se la dovrà vedere con il tedesco Alexander Zverev, settima forza del seeding, che ha sconfitto per 7-5 6-4 il qualificato australiano Christopher O'Connell.

Il montepremi totale del torneo è di 2.855.495 dollari.