Faro, 40 anni di attività

È stato presentato questa mattina, presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino, il cartellone di eventi organizzato dalla Fondazione FARO per celebrare accanto alla cittadinanza i suoi 40 anni di attività. Un anniversario che vede la Fondazione sempre più impegnata nel garantire l’accesso a cure palliative specialistiche a chiunque ne abbia bisogno, a casa e in hospice, restando accanto ai pazienti e alle loro famiglie. Per ringraziare la cittadinanza e sensibilizzare sul tema… una serie di iniziative rivolte alla comunità scientifica, ai cittadini e a tutti gli interessati.

«Ribadiamo, come Città, la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla FARO e alla sua mission» commenta il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intervenuto durante la conferenza stampa. «40 anni sono un anniversario importante, che porta a pensare a tutto ciò che è stato fatto e si può fare, grazie alle donne e agli uomini che si spendono per aiutare gli altri».

Fitto il calendario di eventi, che spaziano dalla musica agli incontri culturali, dallo sport ai convegni. «Senza il supporto dei cittadini che da sempre ci sono accanto non potremmo garantire il servizio di assistenza, che si basa soprattutto sulle donazioni, sul 5x1000 e sui lasciti di tanti sostenitori» ha ricordato Giuseppe Cravetto, Presidente della Fondazione FARO.

«La Regione Piemonte sostiene questa realtà che interviene in situazioni che riguardano tutti noi» afferma Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, portando i saluti del Presidente regionale Alberto Cirio.

Ad aprire il cartellone, questa domenica 19 marzo, sarà la manifestazione sportiva ACUS RUN, come ricordato dalla Presidente del Consiglio Comunale della Città di Torino Maria Grazia Grippo: «Questo evento è a sostegno di un progetto particolarmente importante, perché dedicato alle famiglie più in difficoltà dal punto di vista socioeconomico e colpite dalla malattia.