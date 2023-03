Terzo podio stagionale in Coppa del Mondo per l'Italia della spada femminile. Federica Isola, insieme alle compagne Rossella Fiamingo, Maria Navarra ed Alberta Santuccio nella finale per il terzo posto hanno superato la Polonia per 45 a 36. È il terzo podio della stagione per l'atleta vercellese e l’Italia della spada femminile, dopo la vittoria nel debutto a Tallinn e l’argento conquistato a febbraio nella tappa di Barcellona.