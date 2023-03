Verso la festa dell'8 marzo, omaggio alle donne coraggiose

8 marzo, Festa della Donna. Il Consiglio regionale ha moltissimi eventi in programma.

Tra i molti ve ne segnaliamo due. Il giorno dell'8 marzo alle 18 sarà conferito il Premio Marcellina Gilli a una giovane ricercatrice universitaria, Erika Michela Dematteis del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. La cerimonia è prevista nell'auditorium della Chiesa dell'Oratorio di San Filippo Neri.

Mentre il nove marzo ci sarà alle 20.30 uno spettacolo al Museo del Risorgimento, “Le sfacciate meretrici - Donne del Risorgimento italiano”, scritto e diretto da Chiara Bonome, con Virginia Bonacini, Andrea Carpiceci e Stefano Dilauro.

Invece il Consiglio comunale della Città di Torino ne ha due in programma.

I giardinetti dell'anagrafe centrale, in via della Consolata, saranno intitolati alla prima sindaca di Torino Maria Magnani Noya, avvocato penalista, primo cittadino dal 20 luglio 1987 al 30 luglio 1990.

Il consiglio comunale ha inoltre conferito, con una votazione all'unanimità, la cittadinanza onoraria per la giornalista iraniana Sepideh Gholian, nata nel 1994, incarcerata dal 2018 in Iran, con l'accusa di sovversione per aver documentato scioperi e proteste.