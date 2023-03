Festival della fotografia, scelto il direttore: è l'olandese Menno Liauw

Menno Liauw, olandese, è stato nominato direttore artistico dell’iniziativa “Fotografia. Festival internazione di Torino”, promossa dalla Cabina di Regia composta da Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo e coordinata dall’ente organizzatore Fondazione per la Cultura Torino. Liauw è fondatore e direttore di Futures, la piattaforma europea che comprende artisti, curatori internazionali e le più importanti istituzioni fotografiche del mondo.

La Commissione di valutazione ha analizzato le oltre venti proposte pervenute e ha individuato all'unanimità in Liauw il candidato più idoneo. Attivo da oltre vent'anni come consulente strategico, esperto in fundraising, sviluppo di prodotti e servizi e-branding reputation management, Liauw è anche il fondatore del marchio Foam Amsterdam, co-fondatore e proprietario di FoamMagazine e co-fondatore di Unseen, International PhotographyFair. Ha inoltre lavorato come consulente del Museo Stedelijk di Amsterdam e della Royal Concertgebouw Orchestra ed è docente-ospite all'Hku University of the Arts e membro del consiglio VanGogh Connects del museo Van Gogh di Amsterdam.