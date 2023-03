Secondo posto alla Milano-Sanremo per un piemontese che raramente tradisce, Filippo Ganna. Il campione di Verbania ha preceduto nello sprint finale il belga Wout Van Aert. La vittoria all'olandese Mathieu Van der Pol, straordinario a guadagnare i secondi decisivi sulla discesa del poggio. Per Ganna, sempre nelle posizioni di vertice negli ultimi chilometri, è il primo podio in questa gara.

Chiude 37esimo un altro piemontese, Matteo Sobrero.