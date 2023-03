Filippo Ganna conquista la prima tappa della Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna ha conquistato la maglia azzurra da leader della Tirreno Adriatico, la cronometro sul lungomare di Lido di Camaiore, 11 chilometri di pura pianura. Una gara dominata sotto una pioggia battente per l'asso di Verbania che vince in 12 minuti e 29 secondi ad una media di oltre 55 chilometri orari. Pippo conquista la ventitreesima vittoria in carriera, la ventunesima a cronometro. Domani si riparte da Camaiore in direzione Follonica per la seconda tappa, 210 chilometri ondulati ma senza grandi asperità.