Finale di regular season amaro per la Reale Mutua

Si chiude con una sconfitta e una vittoria la regular season per le squadre piemontesi impegnate nella serie A2 di pallacanestro. La Reale Mutua è stata battuta sul parquet di casa dall’Urania Milano, con il finale di 91-94: dopo aver guidato il punteggio per gran parte della sfida, ai ragazzi di Franco Ciani è stato fatale un quarto periodo da soli 9 punti a fronte dei 26 degli ospiti. A decidere un lay up di Amato a 19 secondi dalla fine. “Abbiamo giocato una partita di alti e bassi, con indicazioni che rappresentano una costante – ha commentato il coach torinese a fine gara –. Quando difendiamo vinciamo le partite, quando invece siamo superficiali in fase difensiva allora le partite ci sfuggono di mano. Abbiamo concesso troppi canestri facili in poco tempo che hanno consentito a Milano di riaprire la partita. Questo ci ha portato poi al momento della partita in cui Amato era in fiducia e noi invece angosciati dal fatto di vedersi sfuggire di mano la partita”.

Buona vittoria invece per la Novipiù Monferrato che ha superato tra le mura amiche il Moncada Energy Agrigento per 88-77: da segnalare, tra i padroni di casa, i 20 punti con 9 su 12 al tiro per Niccolò Martinoni.

Per entrambe le formazioni, la stagione riprenderà già il prossimo fine settimana con la fase a orologio. I torinesi, che hanno chiuso al quarto posto in classifica, saranno inseriti nel girone Blu in compagnia proprio dell’Urania Milano e di Assigeco Piacenza, Old Wild West Udine, Gesteco Cividale e Fortitudo Flats Service Bologna. Al termine di questa fase verrà stabilita la griglia dei playoff.

La Novipiù Monferrato, che ha terminato la stagione regolare in quart’ultima posizione, si giocherà invece la permanenza in serie A2 nel girone salvezza e eventualmente nei playout.