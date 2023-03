Juventus in partenza per Friburgo, ma quanti dubbi

Di Maria in campo solitario, lontano dal gruppo. Un'immagine che sa di resa. Il Fideo non ha partecipato con la squadra alla rifinitura finale prima della partenza per Friburgo, in programma nel pomeriggio. Per lui lavoro in palestra, insieme a Bonucci. Mentre Chiesa, dopo il riscaldamento iniziale, ha lavorato a parte, con Bremer e Miretti. Sono tanti i dubbi per Massimiliano Allegri chiamato a scegliere la migliore formazione per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Friburgo - Juventus, le probabili formazioni

Si parte dall'1-0 dello Stadium, un piccolo vantaggio che va difeso strenuamente anche se ha lasciato strascichi pericolosi. Lo dimostrano le condizioni del Fideo, autore del gol vittoria, alle prese da allora con un lavoro personalizzato e di Chiesa, vittima nella stessa partita di un problema al ginocchio non ancora del tutto risolto. Al momento in difesa unico sicuro è Danilo. A centrocampo spazio a Rabiot con Kostic e Cuadrado sulle fasce e la suggestione Kean in attacco, con Vlahovic inizialmente in panchina. Sarà Allegri a sciogliere tutti i dubbi nella conferenza stampa in programma alle 19.15 all'Europa Park Stadion di Friburgo.